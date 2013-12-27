Фото. 25 и 26 декабря в Свято-Михайловском Соборе Ижевска прощались с Михаилом Калашниковым

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19 Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, 20 но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, 21 ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.
22 Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то всё тело твое будет светло; 23 если же око твое будет худо, то всё тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?
24 Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне.
25 Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? 26 Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? 27 Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть?Подробнее ... Не думайте о земных богатствах
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Автор: Александр Чураков 27.12.2013 17:52
Фото. Ижевск. 25 декабря 2013 г. вечером в Свято-Михайловский Собор Ижевска был принесен гроб с телом усопшего М. Т. Калашникова.
Фото. Ижевск. 26 декабря 2013 г. в Свято-Михайловском Соборе Ижевска, после Божественной литургии Митрополит Ижевский и Удмуртский Николай у гроба усопшего совершил панихиду по новопреставленному Михаилу Тимофеевичу Калашникову.
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