Хроника событий Ижевской и Удмуртской Епархии. Декабрь 2013 г.

1 декабря. Воскресенье. Неделя 23-я по Пятидесятнице

Митрополит Николай совершил Божественную литургию в Свято-Никольском храме г. Ижевска (микрорайон «Горка»). Перед Божественной литургией Митрополит Николай возложил двойной орарь и камилавку на клирика храма диакона Димитрия Лисицына и совершил освящение нового иконостаса храма. Всенощное бдение накануне Митрополит Николай совершил в Свято-Александро-Невском Соборе г. Ижевска.

4 декабря. Среда. Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Митрополит Николай совершил Божественную литургию и накануне всенощное бдение в Свято-Михайловском Соборе г. Ижевска.

6 декабря. Пятница. Благоверного великого князя Александра Невского, в схиме Алексия

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Митрополит Николай совершил Божественную литургию и накануне всенощное бдение в Свято-Александро-Невском кафедральном Соборе г. Ижевска.

7 декабря. Суббота. Великомученицы Екатерины

Митрополит Николай совершил Божественную литургию в Свято-Троицком Соборе г. Ижевска.

8 декабря. Воскресенье. Неделя 24-я по Пятидесятнице. Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы

Митрополит Николай совершил Божественную литургию и накануне всенощное бдение в Свято-Александро-Невском Кафедральном Соборе г. Ижевска.

11 декабря. В больнице г. Можга скончался заштатный клирик епархии диакон Николай Родионов.

13 декабря. Пятница. Апостола Андрея Первозванного

По благословению Митрополита Николая в Михаило-Архангельском храме г. Можга было совершено отпевание диакона Николая Родионова.

15 декабря. Воскресенье. Неделя 25-я по Пятидесятнице

Митрополит Николай совершил Божественную литургию и накануне всенощное бдение в Свято-Александро-Невском кафедральном Соборе г. Ижевска.

Митрополита Николая поздравили с наступающим праздником Святителя и Чудотворца Николая

16 декабря. Понедельник. Митрополита Николая в Епархиальном Управлении поздравляли с наступающим праздником Святителя и Чудотворца Николая настоятель Константино-Еленинского молитвенного дома с. Селты и Свято-Троицкого храма с. Валамаз Селтинского района протоиерей Михаил Кабанов с матушкой, настоятель Александро-Невского храма с. Удугучин и Покровского храма с. Новый Мултан Увинского района протоиерей Максим Пислегин, настоятель Прихода Святителя Спиридона Тримифунтского с. Аксакшур Малопургинского района и Прихода Блаженной Матроны Московской д. Крестовоздвиженское Завьяловского района иерей Георгий Кормышаков.

17 декабря. Вторник. Митрополита Николая в Епархиальном Управлении поздравляли с наступающим праздником Святителя и Чудотворца Николая руководитель миссионерского и информационного епархиальных отделов, главный администратор Интернет-сайта и пресс-секретарь Епархии, благочинный Глазовского округа настоятель Преображенского храма г. Глазова иерей Владислав Гончаров, настоятельница Свято-Успенского женского монастыря с. Перевозное Воткинского района игумения Афанасия (Адамова) и клирик Вознесенского храма Свято-Успенского монастыря игумен Савватий (Лучихин), главный редактор газеты «Православные Вести. Ижица» А. С. Чураков с супругой, настоятель храма преподобного Серафима Саровского г. Ижевска протоиерей Александр Шадрин, духовенство, сотрудники, преподаватели и воспитанники воскресной школы Свято-Троицкого Собора г. Ижевска во главе с заместителем настоятеля Собора игуменом Антонином (Напольских), сестричество при Свято-Троицком Соборе.

18 декабря. Среда. Митрополита Николая в Епархиальном Управлении поздравляли с наступающим праздником Святителя и Чудотворца Николая сотрудники Ижевского Епархиального Управления, духовенство и сотрудники Свято-Михайловского Собора во главе с заместителем настоятеля Собора благочинным Ижевского округа руководителем епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению иеромонахом Викторином (Костенковым), настоятель Рождество-Богородицкого мужского монастыря с. Оранки Нижегородской епархии архимандрит Нектарий, благочинный Можгинского округа настоятель Свято-Троицкого храма с. Алнаши протоиерей Михаил Иванов, заштатный клирик епархии протоиерей Виктор Дмитриевский, клирик Свято-Александро-Невского Кафедрального Собора г. Ижевска протодиакон Олег Зонов с группой православных предпринимателей г. Ижевска, начальник Управления федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртской Республике генерал Желудов Г.В. с сопровождающими лицами.

19 декабря. Четверг. Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца

Митрополит Николай совершил Божественную литургию и хиротонию чтеца Андрея Некрасова во диакона в Свято-Никольском храме с. Якшур-Бодья. Всенощное бдение накануне Митрополит Николай совершил в Свято-Александро-Невском кафедральном Соборе г. Ижевска.

В этот же день по благословению Митрополита Николая настоятель Воскресенского храма с. Кизнер Кизнерского района иерей Евгений Спиридонов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном вводу в эксплуатацию первого пускового комплекса объекта по уничтожению химического оружия в поселке Кизнер и совершил освящение комплекса.

Митрополита Николая поздравили с Днем памяти небесного покровителя

20 декабря. Пятница. Митрополита Николая поздравляли в Епархиальном Управлении с прошедшим праздником Святителя и Чудотворца Николая духовенство и сотрудники Свято-Александро-Невского Кафедрального Собора г. Ижевска, помощник благочинного Сарапульского округа по вопросам религиозного образования и катехизации настоятель храма преподобного Серафима Саровского г. Сарапула иерей Вячеслав Остроумов, настоятель Свято-Никольского молитвенного дома п. Уром Малопургинского района митрофорный протоиерей Борис Ворожцов с прихожанами, строительница Свято-Троицкого храма д. Якшур Завьяловского района Т.Я.Кудинова, работники «Заячьей усадьбы» (санатория-профилактория ООО «Ижмаш»), настоятель Михаило-Архангельского храма г. Можга игумен Вениамин (Крюков) с клириком храма иереем Валерием Лысовым.

22 декабря. Воскресенье. Неделя 26-я по Пятидесятнице

Митрополит Николай совершил Божественную литургию и накануне всенощное бдение в Свято-Александро-Невском Кафедральном Соборе г. Ижевска.

В Ижевске прошла православная выставка-ярмарка

С 18 по 23 декабря в г. Ижевске в Ледовом дворце «Ижсталь» по благословению Митрополита Николая проходила православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России».

Состоялось Епархиальное собрание

24 декабря. Вторник. В нижнем храме Свято-Михайловского Собора г. Ижевска прошло Епархиальное собрание под председательством Митрополита Николая.

После собрания Митрополит Николай возгласил «вечную память» скончавшемуся накануне в больнице г. Ижевска знаменитому конструктору стрелкового оружия М.Т. Калашникову. После пения «вечная память» участники собрания во главе с Митрополитом Николаем прошли к музею М.Т. Калашникова, где были возложены цветы к его памятнику.

Освящен молитвенный дом в селе Аксакшур

25 декабря по благословению Митрополита Николая настоятель Прихода святителя Спиридона Тримифунтского с. Аксакшур Малопургинского района совершил освящение новопостроенного в этом селе молитвенного дома в честь святителя Спиридона и вручил двум благотворителям, оказавшим помощь в строительстве, Архиерейские грамоты.

Совершена заупокойная панихида у гроба М. Т. Калашникова

25 декабря. Среда. Вечером гроб с телом М.Т. Калашникова был привезен в Свято-Михайловский Собор г.Ижевска, где в присутствии руководства республики и г. Ижевска была совершена первая панихида, которую возглавил клирик Свято-Михайловского Собора руководитель епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества и по делам молодежи иерей Роман Воскресенских.

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26 декабря. Четверг. Митрополит Николай в сослужении благочинных и настоятелей городских и сельских храмов епархии совершил Божественную литургию в Свято-Михайловском Соборе г. Ижевска и панихиду у гроба М.Т.Калашникова.

29 декабря. Воскресенье. Неделя 27-я по Пятидесятнице, святых праотец

Митрополит Николай совершил Божественную литургию и накануне всенощное бдение в Свято-Михайловском Соборе г. Ижевска. За Божественной литургией заместитель настоятеля Собора благочинный Ижевского округа руководитель епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению иеромонах Викторин (Костенков) был возведен в сан архимандрита.

Иеромонах Викторин (Костенков) на заседание зимней сессии Священного Синода Русской Православной Церкви (25-26 декабря) избран Епископом Сарапульским и Можгинским. Иеромонаху Викторину также поручено временное управление Глазовской епархией.

Секретарь Ижевского Епархиального Управления архимандрит Матфий