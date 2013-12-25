В Удмуртии объявлены дни траура

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7 Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; 8 ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.
9 Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? 10 и когда попросит рыбы, подал бы ему змею?
11 Итак если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него.
12 Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки.
13 Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; 14 потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их.От Матфея святое Евангелие. Гл. 7
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25.12.2013 10:49
Два дня – 26 и 27 декабря – объявлены днями траура в Удмуртии в связи с кончиной Михаила Калашникова. Соответствующий указ подписал сегодня глава Удмуртии Александр Волков, сообщает его пресс-служба.
В Указе, в частности, говорится: «В связи с кончиной 23 декабря 2013 года Михаила Тимофеевича Калашникова, советского и российского конструктора стрелкового оружия, Почётного гражданина Удмуртской Республики, выражая скорбь по умершему и соболезнуя его родным и близким, постановляю:
1.Объявить 26 и 27 декабря 2013 года днями траура в Удмуртской Республике.
2.В дни траура на всей территории Удмуртской Республики приспустить государственные флаги Российской Федерации и Удмуртской Республики.
3.Предложить телерадиокомпаниям и учреждениям культуры отменить в дни траура развлекательные передачи и мероприятия.
4.Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования».
Напомним, церемония прощания с Михаилом Калашниковым в Ижевске состоится в Свято-Михайловском соборе 25 декабря с 18.00 до 22.00 и 26 декабря с 10.00 до 13.00.
Похоронен легендарный оружейник будет 27 декабря на Федеральном военно-мемориальном комплексе, который расположен в Мытищинском районе Московской области. Так решили родственники Калашникова.www.udm-info.ru
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