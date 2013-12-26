Священный Синод принял решение об образовании новых епархий на территории Удмуртской Республики

25-26 декабря 2013 года в Москве в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре состоялось последнее в 2013 году заседание зимней сессии Священного Синода Русской Православной Церкви.

Священный Синод постановил образовать Удмуртскую митрополию Русской Православной Церкви, включающую в себя Ижевскую, Глазовскую и Сарапульскую епархии (ЖУРНАЛ № 138).

Епископом Сарапульским и Можгинским избран иеромонах Викторин (Костенков), клирик Ижевской епархии. Временное управление Глазовской епархией поручено Преосвященному Сарапульскому и Можгинскому.

Митрополит Николай направил на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла рапорт, в котором, в частности, сказано:

«Ижевская епархия располагается в пределах Республики Удмуртия и занимает площадь 42,1 тысячи квадратных километров, что составляет 0,25% общей площади Российской Федерации. В Республике проживает более 1,5 млн человек. Большинство населения исповедует православную веру. Число приходов и благочиний возрастает, что требует особо чуткого пастырского попечения, а также личного контроля епископа. Принимая во внимание важность определений Освященных Архиерейских Соборов, касающихся усиления развития епархиальной и приходской, а также активизации просветительской, социальной и молодежной работы, учитывая благотворный опыт деления соседних епархий, почтительнейше обращаюсь к Вам и Священному Синоду Русской Православной Церкви с просьбой образовать на территории Удмуртской Республики две новые епархии и выделить их из состава Ижевской епархии».

Сарапульская епархия с титулом Епархиального архиерея «Сарапульский и Можгинский» образована в административных границах Алнашского, Граховского, Камбарского, Каракулинского, Киясовского, Малопургинского, Можгинского, Сарапульского районов Республики Удмуртия.

Глазовская епархия с титулом Епархиального архиерея «Глазовский и Игринский» образована в административных границах Балезинского, Глазовского, Дебесского, Игринского, Кезского, Красногорского, Селтинского, Сюмсинского, Шарканского, Юкаменского, Ярского районов Республики Удмуртия.

Глазовская и Сарапульская епархии выделяются из состава Ижевской епархии.

Главой Удмуртской митрополии назначен Преосвященный Ижевский и Удмуртский Николай.

Patriarchia.ru, Пресс-служба Ижевской и Удмуртской Епархии