Священный Синод принял решение об образовании новых епархий на территории Удмуртской Республики

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Умножение хлебов
1 После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. 2 За Ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые Он творил над больными. 3 Иисус взошел на гору и там сидел с учениками Своими. 4 Приближалась же Пасха, праздник Иудейский. 5 Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: где нам купить хлебов, чтобы их накормить? 6 Говорил же это, испытывая его; ибо Сам знал, что хотел сделать. 7 Филипп отвечал Ему: им на двести динариев не довольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу. 8 Один из учеников Его, Андрей, брат Симона Петра, говорит Ему: 9 здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки; но что это для такого множества? 10 Иисус сказал: велите им возлечь. Было же на том месте много травы. Итак возлегло людей числом около пяти тысяч. 11 Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, роздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. 12 И когда насытились, то сказал ученикам Своим: соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. 13 И собрали, и наполнили двенадцать коробов кусками от пяти ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. 14 Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: это истинно Тот Пророк, Которому должно придти в мир. 15 Иисус же, узнав, что хотят придти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один.Подробнее ... «Я есмь хлеб жизни». Евангелие от Иоанна, Гл.6.
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26.12.2013 15:57
25-26 декабря 2013 года в Москве в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре состоялось последнее в 2013 году заседание зимней сессии Священного Синода Русской Православной Церкви.
Священный Синод постановил образовать Удмуртскую митрополию Русской Православной Церкви, включающую в себя Ижевскую, Глазовскую и Сарапульскую епархии (ЖУРНАЛ № 138).
Епископом Сарапульским и Можгинским избран иеромонах Викторин (Костенков), клирик Ижевской епархии. Временное управление Глазовской епархией поручено Преосвященному Сарапульскому и Можгинскому.
Митрополит Николай направил на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла рапорт, в котором, в частности, сказано:
«Ижевская епархия располагается в пределах Республики Удмуртия и занимает площадь 42,1 тысячи квадратных километров, что составляет 0,25% общей площади Российской Федерации. В Республике проживает более 1,5 млн человек. Большинство населения исповедует православную веру. Число приходов и благочиний возрастает, что требует особо чуткого пастырского попечения, а также личного контроля епископа. Принимая во внимание важность определений Освященных Архиерейских Соборов, касающихся усиления развития епархиальной и приходской, а также активизации просветительской, социальной и молодежной работы, учитывая благотворный опыт деления соседних епархий, почтительнейше обращаюсь к Вам и Священному Синоду Русской Православной Церкви с просьбой образовать на территории Удмуртской Республики две новые епархии и выделить их из состава Ижевской епархии».
Сарапульская епархия с титулом Епархиального архиерея «Сарапульский и Можгинский» образована в административных границах Алнашского, Граховского, Камбарского, Каракулинского, Киясовского, Малопургинского, Можгинского, Сарапульского районов Республики Удмуртия.
Глазовская епархия с титулом Епархиального архиерея «Глазовский и Игринский» образована в административных границах Балезинского, Глазовского, Дебесского, Игринского, Кезского, Красногорского, Селтинского, Сюмсинского, Шарканского, Юкаменского, Ярского районов Республики Удмуртия.
Глазовская и Сарапульская епархии выделяются из состава Ижевской епархии.
Главой Удмуртской митрополии назначен Преосвященный Ижевский и Удмуртский Николай.Patriarchia.ru, Пресс-служба Ижевской и Удмуртской Епархии
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