Соболезнования от Дворянского Собрания

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7 Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; 8 ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.
9 Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? 10 и когда попросит рыбы, подал бы ему змею?
11 Итак если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него.
12 Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки.
13 Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; 14 потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их.От Матфея святое Евангелие. Гл. 7
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26.12.2013 23:49
Российское Дворянское Собрание выражает глубокие соболезнования в связи с кончиной потомственного дворянина Михаила Тимофеевича Калашникова.
Вечная ему память!Предводитель Российского Дворянского Собрания Удмуртии В. В. Никитинский
М. Т. Калашников в 2009 году, к 90-летию был награжден Главой Дома Романовых Е. И. В. Великой Княгиней Марией Владимировной Орденом Святителя Николая.
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