Хроника Епархии

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Иконописная школа Ставрос-1

Цитаты

Просите, и дано будет вам

7 Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам;  8 ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.

9 Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень?  10 и когда попросит рыбы, подал бы ему змею?

11 Итак если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него.

Будьте справедливы

12 Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки.

13 Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими;  14 потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их.

От Матфея святое Евангелие. Гл. 7
 

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Соболезнования от Дворянского Собрания

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26.12.2013 23:49

Калашников М. Т.Российское Дворянское Собрание выражает глубокие соболезнования в связи с кончиной потомственного дворянина Михаила Тимофеевича Калашникова.

Вечная ему память!

Предводитель Российского Дворянского Собрания Удмуртии В. В. Никитинский

М. Т. Калашников в 2009 году, к 90-летию был награжден Главой Дома Романовых Е. И. В. Великой Княгиней Марией Владимировной Орденом Святителя Николая.

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Собор Святой Троицы г. Ижевска

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Эл. кошельки WM: R165213634514 и Z638670055915
Счет Visa Electron: карта №4276868018974690
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