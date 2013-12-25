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Умножение хлебов
1 После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. 2 За Ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые Он творил над больными. 3 Иисус взошел на гору и там сидел с учениками Своими. 4 Приближалась же Пасха, праздник Иудейский. 5 Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: где нам купить хлебов, чтобы их накормить? 6 Говорил же это, испытывая его; ибо Сам знал, что хотел сделать. 7 Филипп отвечал Ему: им на двести динариев не довольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу. 8 Один из учеников Его, Андрей, брат Симона Петра, говорит Ему: 9 здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки; но что это для такого множества? 10 Иисус сказал: велите им возлечь. Было же на том месте много травы. Итак возлегло людей числом около пяти тысяч. 11 Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, роздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. 12 И когда насытились, то сказал ученикам Своим: соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. 13 И собрали, и наполнили двенадцать коробов кусками от пяти ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. 14 Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: это истинно Тот Пророк, Которому должно придти в мир. 15 Иисус же, узнав, что хотят придти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один.Подробнее ... «Я есмь хлеб жизни». Евангелие от Иоанна, Гл.6.
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25.12.2013 21:00
Фото. Ижевск. 26 декабря 2013 г. в Свято-Михайловском Соборе Ижевска, после Божественной литургии Митрополит Ижевский и Удмуртский Николай у гроба усопшего совершил панихиду по новопреставленному Михаилу Тимофеевичу Калашникову.
По окончании богослужения Митрополит Ижевский и Удмуртский Николай обратился с архипастырским словом:
«Вот он (Михаил) перешагнул черту, отделяющую живых от мертвых. Как всегда, раньше, он говорил, а уже ныне молчит. Уста его больше никогда не отворятся. Как всегда он смотрел, любовался на этот Божий мир, ныне глаза его закрыты. Брат наш, друг наш, мы тебя провожаем в вечную жизнь! Душа его среди нас. Для нас видимо только его бездыханное тело. Но душа его жива, она среди нас. И она вечно жива… Дорогой наш Михаил, нас прости! Мы обещаем, что будем всегда за тебя молиться. Просим тебя, чтобы твоя душа стояла перед Богом и молилась за нас!»
25 и 26 декабря в Собор нескончаемым потоком шли жители Удмуртии - попрощаться с легендарным оружейником.
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