Фото. Ижевск. 26 декабря 2013 г. в Свято-Михайловском Соборе Ижевска, после Божественной литургии Митрополит Ижевский и Удмуртский Николай у гроба усопшего совершил панихиду по новопреставленному Михаилу Тимофеевичу Калашникову.

По окончании богослужения Митрополит Ижевский и Удмуртский Николай обратился с архипастырским словом:

«Вот он (Михаил) перешагнул черту, отделяющую живых от мертвых. Как всегда, раньше, он говорил, а уже ныне молчит. Уста его больше никогда не отворятся. Как всегда он смотрел, любовался на этот Божий мир, ныне глаза его закрыты. Брат наш, друг наш, мы тебя провожаем в вечную жизнь! Душа его среди нас. Для нас видимо только его бездыханное тело. Но душа его жива, она среди нас. И она вечно жива… Дорогой наш Михаил, нас прости! Мы обещаем, что будем всегда за тебя молиться. Просим тебя, чтобы твоя душа стояла перед Богом и молилась за нас!»

25 и 26 декабря в Собор нескончаемым потоком шли жители Удмуртии - попрощаться с легендарным оружейником.

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