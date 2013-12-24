Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Митрополит Ижевский и Удмуртский Николай выразили соболезнования родным и близким М. Т. Калашникова

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Михаила Тимофеевича Калашникова родным и близким выдающегося конструктора.

Родным и близким М.Т. Калашникова

Дорогие братья и сестры!

Примите мои глубокие соболезнования в связи с кончиной Михаила Тимофеевича Калашникова — выдающегося конструктора, искреннего патриота и достойного сына нашего Отечества.

Имя Калашникова навсегда вписано в историю нашей страны, ибо служению Родине он посвятил всю свою жизнь. Михаил Тимофеевич не понаслышке знал, что такое военное лихолетие: он был ветераном Великой Отечественной войны, и именно боевой опыт в дальнейшем помог ему в творческих поисках и инженерных разработках.

Покойный был человеком принципиальным и последовательным, скромным и честным, до последних дней хранившим верность своему призванию и долгу.

Особо хотел бы отметить вклад Михаила Тимофеевича в воссоздание Свято-Михайловского кафедрального собора г. Ижевска, а также его труды, направленные на патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Известный во всем мире конструктор на протяжении своей долгой, насыщенной многими событиями и свершениями жизни являл пример трудолюбия и преданности Родине.

В эти скорбные дни молюсь о упокоении новопреставленного раба Божия Михаила в селениях небесных.

Да сотворит ему Господь вечную память.

С искренними соболезнованиями

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Митрополит Ижевский и Удмуртский Николай выразил соболезнования родным и близким М. Т. Калашникова

С глубокой скорбью в сердце воспринял известие о кончине выдающего конструктора, настоящего патриота нашей страны – Михаила Тимофеевича Калашникова.

Выражаю родным и близким почившего свои искренние соболезнования.

Михаила Тимофеевича знаю не только как выдающегося инженера, но и глубоко верующего человека. Именно благодаря его значительному вкладу Свято-Михайловский собор был воздвигнут на своем историческом месте.

Всемилостивый Господь да упокоит его душу в селениях праведных и ниспошлет родным и близким почившего душевный мир и утешение в постигшей их скорби!

С глубокими соболезнованиями,

+ НИКОЛАЙ, МИТРОПОЛИТ ИЖЕВСКИЙ И УДМУРТСКИЙ

По сообщению пресслужбы Ижевской и Удмуртской Епархии