Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Митрополит Ижевский и Удмуртский Николай выразили соболезнования родным и близким М. Т. Калашникова

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25 Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; 26 но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; 27 и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; 28 так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих.Евангелие от Матфея. Гл. 20
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24.12.2013 22:22
Родным и близким М.Т. Калашникова
Дорогие братья и сестры!
Примите мои глубокие соболезнования в связи с кончиной Михаила Тимофеевича Калашникова — выдающегося конструктора, искреннего патриота и достойного сына нашего Отечества.
Имя Калашникова навсегда вписано в историю нашей страны, ибо служению Родине он посвятил всю свою жизнь. Михаил Тимофеевич не понаслышке знал, что такое военное лихолетие: он был ветераном Великой Отечественной войны, и именно боевой опыт в дальнейшем помог ему в творческих поисках и инженерных разработках.
Покойный был человеком принципиальным и последовательным, скромным и честным, до последних дней хранившим верность своему призванию и долгу.
Особо хотел бы отметить вклад Михаила Тимофеевича в воссоздание Свято-Михайловского кафедрального собора г. Ижевска, а также его труды, направленные на патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Известный во всем мире конструктор на протяжении своей долгой, насыщенной многими событиями и свершениями жизни являл пример трудолюбия и преданности Родине.
В эти скорбные дни молюсь о упокоении новопреставленного раба Божия Михаила в селениях небесных.
Да сотворит ему Господь вечную память.
С искренними соболезнованиями+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
С глубокой скорбью в сердце воспринял известие о кончине выдающего конструктора, настоящего патриота нашей страны – Михаила Тимофеевича Калашникова.
Выражаю родным и близким почившего свои искренние соболезнования.
Михаила Тимофеевича знаю не только как выдающегося инженера, но и глубоко верующего человека. Именно благодаря его значительному вкладу Свято-Михайловский собор был воздвигнут на своем историческом месте.
Всемилостивый Господь да упокоит его душу в селениях праведных и ниспошлет родным и близким почившего душевный мир и утешение в постигшей их скорби!
С глубокими соболезнованиями,+ НИКОЛАЙ, МИТРОПОЛИТ ИЖЕВСКИЙ И УДМУРТСКИЙ По сообщению пресслужбы Ижевской и Удмуртской Епархии
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